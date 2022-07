Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm tại Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bounthong Chitmany đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; chia sẻ về các hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương của Lào trong việc triển khai các hoạt động Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 và kỷ niệm hai sự kiện trọng đại của hai nước. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào ôn lại truyền thống tốt đẹp của quan hệ gắn bó thủy chung Lào - Việt Nam.