Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Singapore

Tổng thống Singapore bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà tới một nước Đông Nam Á kể từ sau đại dịch COVID-19; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết.



Chiều 17/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Đoàn đại biểu cấp cao Singapore nhân dịp thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng thống Halimah Yacob đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, sự thay đổi mạnh mẽ, vượt bậc so với trước đây 30 năm khi bà có dịp đến thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore chúc mừng những thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, vượt qua khó khăn do dịch COVID -19 gây ra và duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, cho rằng đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Tổng thống Halimah Yacob thông tin với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có việc hai bên đã ký kết các Bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Singapore luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, an ninh mạng, thương mại và đầu tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có có chương trình đào tạo dành cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore. Tổng thống Halimah Yacob mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trở thành hình mẫu hợp tác trong các nước ASEAN.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tổng thống Halimah Yacob và Đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm chính thức cấp Nhà nước đến Việt Nam, cho rằng chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore, đặt dấu dấu mốc mới đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trong bối cảnh tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore, đề nghị hai nước phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác to lớn thông qua tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân; nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao các cơ quan hữu quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác Singapore để hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của bà Tổng thống, vì lợi ích của nhân dân hai nước.Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào và thăm hỏi thân tình đến Thủ tướng Lý Hiển Long và các nhà Lãnh đạo Singapore, chúc nhân dân và đất nước Singapore ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc./.