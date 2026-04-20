Tổng Bí thư Hà Huy Tập là Ngọn đuốc lý luận của Cách mạng Việt Nam

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Tham dự có các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Dự hội thảo còn có đại diện các ban, bộ, ngành trung ương; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Hà Tĩnh; đại diện dòng tộc, gia đình đồng chí Hà Huy Tập và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Đây là dịp để chúng ta thành kính, tưởng nhớ tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy tập đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy cống hiến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước trong đó có đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa và lan tỏa giá trị cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược khát vọng cống hiến quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh, bền vững ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Công Tường - TTXVN

Tại Hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập tuy ngắn ngủi, nhưng di sản quan trọng đồng chí để lại cho Đảng, Cách mạng Việt Nam có giá trị lâu bền. Các nhà khoa học, đại biểu tham dự hội thảo tiếp tục trao đổi, thảo luận sâu sắc góp phần làm sáng tỏ hơn nữa, giá trị lý luận và thực tiễn đồng chí Hà Huy Tập, qua đó đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển đất đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo với hơn 40 tham luận đã nêu rõ những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập, nhà lãnh đạo tài ba, nhà lý luận xuất sắc của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của người con ưu tú đất Hà Tĩnh để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng và lý luận chính trị, góp phần định hình đường lối cách mạng.

Đồng chí Hà Huy Tập đã sớm nung nấu ý chí giải phóng dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp năm 1923, thay vì chọn con đường quan lộ bình yên, đồng chí đã chọn nghề dạy học từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nước trong lòng thế hệ trẻ. Chính những hoạt động tuyên truyền, gây dựng cơ sở tại Vinh và Sài Gòn đã trở thành bệ phóng quan trọng, đưa đồng chí đến với những chân trời lý luận mới của phong trào cộng sản quốc tế.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cách mạng của Hà Huy Tập chính là giai đoạn được đào tạo bài bản tại Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tại Liên Xô. Tại đây, từ một trí thức yêu nước, đồng chí đã nhanh chóng tiếp thu tinh hoa lý luận Mác-Lênin, rèn luyện tư duy biện chứng và học hỏi những bài học quý báu từ phong trào công nhân thế giới. Với kiến thức uyên bác và tầm nhìn rộng mở, đồng chí đã trực tiếp tham gia và chủ trì tổ chức Đại hội lần thứ I của Đảng vào năm 1935.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc, một ngọn cờ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, với nhiều bút danh như Hồng Thế Công, Hong Qui Vit hay Thanh Hương trên các tờ báo. Những bài viết của đồng chí bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng mà còn thể hiện sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn đặc thù của Việt Nam.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, những bài học từ cuộc đời đồng chí Hà Huy Tập vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Quê hương Hà Tĩnh và nhân dân cả nước luôn trân trọng, tự hào về người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập dân tộc.

Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, nắm bắt thời cơ, tạo động lực và khí thế mới, quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 35 năm tái lập tỉnh, vượt qua những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 6,4%; riêng năm 2025 đạt 8,78%; quý I năm 2026 đạt 12,42% đứng đầu cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Những kết quả đó minh chứng việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối các thế hệ đi trước, tấm gương mẫu mực của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Qua đó, tiếp tục khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quê hương Hà Tĩnh trong kỷ nguyên phát triển mới./.