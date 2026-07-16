Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La.



*Xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc



Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Sơn La, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ những hạn chế và điểm nghẽn: Kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu; du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm; thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai, chưa chuyển hóa đầy đủ thành năng lực sản xuất thực tế; chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, nguồn lực tài chính và khả năng tự chủ của địa phương còn hạn chế; rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên ngày càng lớn...Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt; hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm.Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến. Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng vẫn bị tắc kết nối ở địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết; mở rộng hạ tầng các khu cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu...; khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối. Quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn; tăng cường liên kết với các Viện nghiên cứu, Trường đại học, hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chú trọng bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.



Tỉnh cần nâng cao giá trị thu được từ du lịch, không chỉ số lượt khách; cần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách; hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La; xây dựng “Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái” đặc sắc và “điểm đến quốc gia”. Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú và vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng phải tránh phát triển tự phát, chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch; tổng kết, nhân rộng những mô hình hiệu quả.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với lợi thế, khơi thông điểm nghẽn. Ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không giải tỏa được công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ sở chế biến, sản xuất xanh, bảo vệ môi trường.



* Xây dựng địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm; phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác; thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; nhân rộng các mô hình tốt.