Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết Theo Báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và tổ chức cụ thể hóa nghiêm túc, đồng bộ, bài bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố. Nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, sát với thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, thực hiện bài bản, đi vào chiều sâu, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố. Không gian phát triển và quy mô kinh tế thành phố được mở rộng sau hợp nhất; tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra. Trong năm 2025, GRDP thành phố tăng trưởng khá, đạt 9,18%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quý I/2026, GRDP thành phố tăng 8,45%; xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương; thu ngân sách đạt kết quả khá; du lịch, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư tiếp tục phục hồi và tăng trưởng; quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giảm nghèo, nhà ở xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng đã bước đầu vận hành ổn định, thông suốt. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, các ban, bộ, ngành đã có các ý kiến trao đổi trách nhiệm, thẳng thắn, tâm huyết, chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó và có tính chuyển tiếp rất cao, thành phố vẫn giữ được sự ổn định, duy trì được nhịp độ phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn, Đà Nẵng phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đà Nẵng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phải gắn chặt công tác xây dựng Đảng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, với hiệu quả xử lý công việc cụ thể, với chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy mới thực sự tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Thành phố phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp, cơ chế phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực; khắc phục dứt điểm tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nơi yếu về năng lực; nâng cao chất lượng đội ngũ ở cấp cơ sở (tiếp tục luân chuyển cán bộ từ thành phố về cơ sở, tuyển dụng bổ sung cán bộ có năng lực cao, chuyên môn sâu; việc tuyển dụng người tài từ khu vực tư vào khu vực công phải thuận lợi hơn, khuyến khích hơn); đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện dữ liệu, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình xử lý công việc trên môi trường số. Thước đo cuối cùng là người dân và doanh nghiệp phải được phục vụ tốt hơn. Công việc được giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn.



Trong đó, phải đặc biệt coi trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đúng người, đúng việc, khuyến khích người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn phát triển, có năng lực thực thi, xử lý công việc phức tạp, có bản lĩnh và tinh thần dấn thân; phải mạnh dạn trọng dụng cán bộ trẻ có năng lực; đồng thời phải có cơ chế bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và tư duy quy hoạch; tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết. Quy hoạch phải thật sự đi trước một bước, là công cụ dẫn dắt phát triển, không được manh mún, cục bộ, chắp vá. Thành phố cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, hiện đại, có tầm nhìn xa; tăng cường liên kết vùng; xác định thật rõ các trục phát triển, các không gian động lực, khu vực ưu tiên và những dự án then chốt, kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, theo phong trào; kiểm soát chặt đầu cơ đất đai, không để quy hoạch thiếu minh bạch, bị méo mó bởi các cơn sốt ngắn hạn.



Quy hoạch của Đà Nẵng phải thể hiện được tầm nhìn của một đô thị biển hiện đại, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế biển có sức cạnh tranh khu vực; vừa mở ra các không gian tăng trưởng mới, vừa giữ được kỷ luật phát triển, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh chiến lược.



Hiện thực hóa mục tiêu là đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững, thực chất và có chất lượng. Việc Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026 thể hiện quyết tâm cao, thành phố phải tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, xác định thật rõ các trụ cột tăng trưởng, khu vực đóng góp chính, các dự án then chốt, khả năng huy động và hấp thụ vốn, năng lực giải ngân, hiệu quả đầu tư công, chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và hiệu quả vận hành của bộ máy. Mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực; phải hỗ trợ kinh tế tư nhân, hình thành cộng đồng doanh nghiệp địa phương năng động, sáng tạo, có khả năng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng, đủ sức đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.



Thành phố cần rà soát toàn diện những việc còn tồn đọng, đang triển khai và còn ách tắc; phải làm nhanh hơn, chắc hơn, hiệu quả hơn; không để tình trạng chủ trương đúng, cơ chế tốt nhưng thực thi chậm, phối hợp yếu, giải ngân thấp, hiệu quả chưa rõ.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới. Thành phố cần ưu tiên các công trình, dự án có tính chiến lược, có sức lan tỏa lớn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối, nhất là Cảng Liên Chiểu, Cảng hàng không Chu Lai gắn với phát triển trung tâm logistics; hệ thống đường sắt đô thị và kết nối Vùng Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai; dự án Luồng Cửa Lở phục vụ phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai; kết nối giao thông ngầm; hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế, các không gian đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao, các tổ hợp dịch vụ du lịch chất lượng cao…



Thành phố phải lựa chọn đúng dự án trọng tâm, tránh dàn trải; lấy hiệu quả tổng thể, năng lực lan tỏa, đóng góp cho tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh làm tiêu chí quyết định; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, an ninh mạng, triển khai mô hình “Chính quyền số – Đô thị thông minh – Nền hành chính hiện đại”.



Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, con người và môi trường, hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an toàn, văn minh, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhà ở xã hội, chăm lo người có công, phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển phải bao trùm, hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau; phải giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên chặt chẽ, phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.



Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, mọi chủ trương phát triển Đà Nẵng đều phải đặt trong yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và thế trận lòng dân; phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường niềm tin xã hội; xây dựng môi trường an toàn, ổn định, thuận lợi cho đầu tư và phát triển lâu dài.



Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ, rà soát kỹ, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, với tinh thần chung là phải tháo gỡ thực chất, kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, vì lợi ích phát triển chung; đồng thời thành phố cũng phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại.



Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương rà soát, cập nhật lại toàn bộ chương trình, kế hoạch, đề án, kịch bản phát triển và danh mục nhiệm vụ trọng tâm của thành phố theo tinh thần buổi làm việc hôm nay; phân công thật rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ; phải biến các định hướng lớn thành việc làm cụ thể; biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển; biến cơ hội thể chế thành động lực thực tế; biến dư địa mới thành năng lực tăng trưởng mới.



"Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh./.