Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung họp báo sau hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại buổi họp báo chung. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của ngài Tổng thống có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp. Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, hiểu biết lẫn nhau.



Hai bên đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả và thực chất, đi sâu trao đổi về tình hình hai nước, quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới.



Vui mừng thông báo một số kết quả chính tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.



Hai bên đã nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh tình hình mới, cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở ra thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau, qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối của Hàn Quốc và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư của các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, điện hạt nhân, hợp tác cảng biển thông minh, xây dựng cảng biển thế hệ mới.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch hơn cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.



Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế và Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.



Hai bên khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột chính của quan hệ song phương và là động lực quan trọng thúc đẩy các mục tiêu phát triển của mỗi nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng nghiên cứu thiết lập khung hợp tác trí tuệ nhân tạo AI Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm mở rộng nghiên cứu ứng dụng AI dựa trên hạ tầng tính toán AI dùng chung; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh vượt trội và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như công nghệ bán dẫn, công nghệ điện tử, công nghệ sinh học. Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam sớm triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn hai.



Hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài. Hàn Quốc sẽ quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.



Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc và các loại hình văn hóa khác.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ ASEAN - Hàn Quốc, Mê Công - Hàn Quốc để thúc đẩy các vấn đề an ninh, ổn định kinh tế, phát triển; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, đồng thời nhất trí cho rằng cần thúc đẩy hòa bình, ổn định, lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.



Nhân dịp này, hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế, nông nghiệp và môi trường.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao hai nước và sự đồng thuận của nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.



Bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ ba của Hàn Quốc, đồng thời Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ các ngành giao thông, năng lượng, hạ tầng cho đến các ngành công nghiệp tương lai như khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và công nghiệp sáng tạo.



Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ, hai nước đã nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030. Hai nước lần đầu tiên nhất trí với việc giao thương các sản phẩm thịt gia cầm đã qua xử lý nhẹ trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật từ ký kết lần này; tiến tới hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông nghiệp và gia cầm, gia súc.



Trên cơ sở tin cậy bền vững giữa hai nước, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng; nhất trí duy trì, trao đổi chặt chẽ và cùng tạo ra nhiều mô hình hợp tác kiểu mẫu thông qua các dự án khu đô thị mới và sân bay mới mà Việt Nam đang triển khai.



Hai bên đã nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực hướng tới tương lai như: Khoa học, công nghệ, biến đổi khí hậu và môi trường cũng như văn hóa và giáo dục; ủng hộ chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam và khẳng định Hàn Quốc sẽ tích cực góp sức vào công cuộc này.



Trên cơ sở khung kế hoạch tổng thể hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc nghiên cứu chung và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…



Hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để nâng cao quyền lợi cho công dân hai nước. Phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao quyền và lợi ích cho những người lao động và người kết hôn, di trú Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương án nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực; nhất trí duy trì, trao đổi chặt chẽ và tăng cường hơn nữa hợp tác trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai một cách nhất quán và hiệu quả các phương án hợp tác, đồng thời sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới./.