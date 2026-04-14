Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Slovakia dự Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Slovakia

Chương trình do Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Hà Nội phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời tổ chức nhân dịp chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hoà Slovakia Robert Fico tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chương trình nghệ thuật là dấu ấn khởi đầu thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam - Slovakia trong thời gian tới, sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Trong 76 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế xã hội, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.

Chương trình Hoà nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Slovakia được tổ chức với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ opera danh tiếng đến từ Slovakia, các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều đoàn nghệ thuật, dàn nhạc giao hưởng Slovakia sang Việt Nam biểu diễn và ngược lại, các nghệ sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội được biểu diễn tại Cộng hòa Slovakia, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước./.