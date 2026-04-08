Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trước đó, sáng cùng ngày tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng và 14 Bộ trưởng, 3 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ Chính phủ 2026 - 2031. Căn cứ Hiến pháp 2013, các Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các Quyết định bổ nhiệm: Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa, chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được trao Quyết định bổ nhiệm lần này.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí vừa được Quốc hội phê chuẩn và được Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm giữ các cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031; trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 dưới sự lãnh đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tập thể các thành viên Chính phủ.