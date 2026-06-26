Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối trên phạm vi toàn hệ thống chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn quốc gia.



Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, nhiều ý kiến trao đổi chỉ rõ những mặt được, mặt hạn chế, tồn tại và những điểm nghẽn cản trở công tác chuyển đổi số của từng khối cơ quan cũng như của toàn hệ thống chính trị; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả.



Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Chuyển đổi số đã góp phần quan trọng và đảm bảo vận hành thông suốt mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy được tác dụng tích cực trong thực tiễn.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, vấn đề lớn nhất hiện nay không còn là nhận thức hay chủ trương. Vì chủ trương đã rõ, thể chế cơ bản đã được hoàn thiện, nguồn lực đã được ưu tiên bố trí. Điểm yếu nhất hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, đơn vị và từng người đứng đầu. Bài học thực tiễn đã cho thấy, nơi nào người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm thì có kết quả. Nơi nào khoán trắng cho bộ phận kỹ thuật, nơi đó chuyển đổi số chậm và thiếu thực chất. Vấn đề cốt lõi cuối cùng vẫn là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực tổ chức thực hiện. Ghi nhận và biểu dương các cơ quan Trung ương và các địa phương thuộc bốn khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện trong hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục kịp thời.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, vấn đề lớn nhất hiện nay không còn là nhận thức hay chủ trương. Vì chủ trương đã rõ, thể chế cơ bản đã được hoàn thiện, nguồn lực đã được ưu tiên bố trí. Điểm yếu nhất hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, đơn vị và từng người đứng đầu. Bài học thực tiễn đã cho thấy, nơi nào người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm thì có kết quả. Nơi nào khoán trắng cho bộ phận kỹ thuật, nơi đó chuyển đổi số chậm và thiếu thực chất. Vấn đề cốt lõi cuối cùng vẫn là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, các văn bản còn nợ đọng, các điểm nghẽn đã được xác định; đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung. Xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc (đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung); phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, hình thành thị trường dữ liệu, góp phần thúc đẩy kinh tế số và góp phần tăng trưởng kinh tế. Mỗi cơ quan, địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là cơ quan khoa học công nghệ.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối và khai thác trên phạm vi toàn hệ thống chính trị. Các bộ, ngành phải hoàn thành việc tạo lập và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung theo quy định; chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích; phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị; ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị của chính quyền ba cấp cần được đẩy mạnh, đồng bộ, thông suốt và hiệu quả; tập trung hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ từ Trung ương đến cấp xã, đảm bảo các điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thực sự thuận lợi… Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất, thuận tiện để dễ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.