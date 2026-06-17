Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại hội có chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII đã trình bày diễn văn khai mạc; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII và nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội.



* Tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; trong nước triển khai nhiều chủ trương lớn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.



Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập. Hoạt động của một số tổ chức Hội chưa thật đồng đều; mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn lúng túng; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội chưa đồng đều; chuyển đổi số còn chậm; việc thu hút, tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, cần phương thức mới, thiết thực hơn. Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để bước vào nhiệm kỳ mới với tư duy mới, cách làm mới và hiệu quả mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ biên cương, biển đảo, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong chiến đấu, các đồng chí không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong hòa bình, trở về đời thường, các đồng chí vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; trong nước triển khai nhiều chủ trương lớn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập. Hoạt động của một số tổ chức Hội chưa thật đồng đều; mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn lúng túng; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội chưa đồng đều; chuyển đổi số còn chậm; việc thu hút, tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, cần phương thức mới, thiết thực hơn. Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để bước vào nhiệm kỳ mới với tư duy mới, cách làm mới và hiệu quả mới.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Công tác cựu chiến binh trong tình hình mới cần được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình thiết thực.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội thảo luận, thống nhất tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp Hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật; tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



* Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục; đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; gắn phong trào của Hội với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số; cần khuyến khích, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh; nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật, đóng góp cho cộng đồng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Các cấp Hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết; tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất. Chuyển đổi số trong Hội không chỉ là số hóa hồ sơ hội viên hay gửi văn bản điện tử, mà phải trở thành phương thức mới để quản lý, kết nối, tuyên truyền, định hướng, tổ chức phong trào và đánh giá kết quả. Mỗi hoạt động cần có mục tiêu rõ, sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, hiệu quả đo lường được; hướng mạnh về cơ sở, hội viên và nhân dân.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về cựu chiến binh, các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục. Đồng thời, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ; phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân.



Để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tính chất chính trị - xã hội đặc thù, hiệu quả, thiết thực; cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật, nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh phù hợp yêu cầu mới; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đời sống và quyền lợi chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân.



Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII sẽ là tập thể tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng; kế thừa thành quả tốt đẹp của các nhiệm kỳ trước; luôn hướng về cơ sở, hội viên, nhân dân, để mỗi hoạt động đều có ý nghĩa thiết thực và đóng góp cụ thể cho đất nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, tin tưởng, kỳ vọng vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đã có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc./.