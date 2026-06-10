Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Timor - Leste và lời chúc tốt đẹp đến đất nước và nhân dân Timor - Leste. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần mở ra giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Timor - Leste. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Timor - Leste đã đạt được, đặc biệt là việc Timor - Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor - Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế, chương trình hợp tác của ASEAN.



Thủ tướng Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão bày tỏ vinh dự, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đón và chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được Đảng, Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh và tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Thủ tướng Timor - Leste nhấn mạnh sự ngưỡng mộ đối với quá trình phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, cho rằng quá trình này truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các nước, trong đó có Timor - Leste. Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão cũng chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên, giới trẻ tham gia vào quá trình xây dựng tầm nhìn cho ASEAN trong những năm tiếp theo.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste; ủng hộ Timor-Leste độc lập, hòa bình, phát triển thịnh vượng và hội nhập khu vực, quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão và Thủ tướng Lê Minh Hưng, tin tưởng các kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo khuôn khổ, nền tảng quan trọng để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn.