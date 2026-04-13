Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng và triển vọng mà hai bên có nhu cầu, thế mạnh phù hợp với định hướng, ưu tiên phát triển trong giai đoạn mới.
Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga trân trọng, đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là người đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện để quan hệ hợp tác giữa hai nước và các cơ quan chức năng hai nước không ngừng củng cố hợp tác.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin./.