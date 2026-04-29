Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Jigjee Sereejav bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong hơn 4 năm qua, kể từ khi Đại sứ Jigjee Sereejav nhận nhiệm vụ tại Việt Nam tháng 12/2021; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Khurelsukh (tháng 11/2023) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024); hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2024; quan hệ kênh Đảng, hợp tác thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, tư pháp, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân đều có bước phát triển tích cực, góp phần tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ Việt Nam - Mông Cổ trong thời gian tới.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jigjee Sereejav đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ hai nước, đặc biệt là đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hợp tác đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước có bước phát triển thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực hợp tác.Trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Mông Cổ dày công xây dựng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, tận dụng tối đa lợi thế Hiệp định miễn thị thực song phương ký năm 2023; tuyên truyền quảng bá về tình hữu nghị giữa hai nước tới nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, qua đó góp phần tạo nền tảng tương lai bền vững cho quan hệ Việt Nam - Mông Cổ.Đại sứ Jigjee Sereejav chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức rất thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030; cảm ơn các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ Jigjee Sereejav bày tỏ vinh dự được trực tiếp chung tay, chung sức, đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định Nhà nước và nhân dân Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Đối tác toàn diện đầu tiên của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á. Đại sứ Jigjee Sereejav tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.Bày tỏ tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Jigjee Sereejav khẳng định với nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” sẽ không ngừng phát triển hiệu quả, thực chất và toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Jigjee Sereejav khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên bất kỳ cương vị nào, sẽ luôn theo dõi và tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ./.