Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược thành thực tiễn sống động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



*Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực



Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ghi nhận Thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong Luật Đô thị đặc biệt sắp tới.



Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà Thành phố Hồ Chí Minh trước biến động toàn cầu, càng phải nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố cần chủ động kịch bản ứng phó biến động giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất…; tiếp cận an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, không chỉ bảo đảm đủ điện trước mắt mà phải xây dựng cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản, toàn diện hơn.



Thành phố cũng cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố gắn với vai trò dẫn dắt phát triển cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số lượng tăng trưởng mà bỏ qua chất lượng và nền tảng; không để vốn, đất đai, dự án hay cơ hội bị ách tắc; tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công…



Đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31, phù hợp bối cảnh và không gian mới, đồng thời xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển. Nghị quyết và Luật phải phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của Thành phố Hồ Chí Minh, phải tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ tài khóa, công cụ tài chính hiện đại, cho phép Thành phố giữ lại nguồn lớn hơn và chủ động huy động vốn; cho phép thành phố thử nghiệm thể chế mới; phân cấp mạnh và quyền thiết kế chính sách với đặc thù một siêu đô thị; cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội, những điều này để mở đường cho Thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.



Thành phố phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương từ thực tiễn, không dừng ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành mô hình phát triển cụ thể. Nghị quyết về khoa học - công nghệ phải đi vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI, bán dẫn. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế, pháp luật phải cụ thể hóa trong Luật Đô thị đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực, thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, ra đời thêm doanh nghiệp công nghệ,… Nói cách khác, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, không để “viết hay, nói hay nhưng làm dở”.



*Hướng tới siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp, đồng bộ và kết nối; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai; tránh tình trạng quy hoạch vừa phê duyệt đã lạc hậu. Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.



Theo định hướng quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Thành phố hướng tới siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm gắn với tài chính quốc tế, thương mại tự do và logistics hiện đại. Đây là định hướng đúng tầm vóc, rất đáng kỳ vọng; càng tham vọng càng phải khoa học, quy hoạch phải tránh dàn trải, manh mún, điều chỉnh tùy tiện và thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Mô hình tăng trưởng mới của Thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các nguồn lực; cần thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng; tạo cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư cho khoa học công nghệ...



Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động hơn trong liên kết vùng và tổ chức lại không gian phát triển khu vực phía Nam, chủ động cùng các địa phương xây dựng kiến trúc phát triển, tầm nhìn quy hoạch và chiến lược liên kết chung, với phân vai chức năng hợp lý. Sức cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả, qua đó nâng cao sức mạnh tổng thể của cả vùng và cả nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn với các chỉ đạo trước đây, nhất là về ách tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến thực chất ngay trong nhiệm kỳ này; phải đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp và chương trình di dời, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng phát triển.



“Thành phố càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ cương; tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.



Năm 2026, kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các hoạt động cần tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương, lãng phí; phải biến tinh thần kỷ niệm thành động lực hành động; khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và trách nhiệm cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố. Các hoạt động phải gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công và đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo ra kết quả và công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có chuyển biến rõ rệt, xứng tầm sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Ban Thường vụ Thành ủy, từng cấp ủy, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị sẽ rà soát lại công việc, làm rõ hơn trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi. Đồng thời, các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình; với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực và nơi hội tụ những mô hình, sáng kiến mới của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước./.