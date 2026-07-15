Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.



Được thành lập từ năm 1965, hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.



Xúc động trở lại thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các thương binh, bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ noi theo.





Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.



Thông tin về tình hình phát triển đất nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định, tạo khí thế mới trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước..., Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.