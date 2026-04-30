Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.



Sau khi nghe Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và một số ý kiến của thành viên Đoàn công tác, phát biểu chỉ đạo, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị; biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.



Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ một số hạn chế: nền tảng kinh tế và động lực tăng trưởng còn hạn chế; hạ tầng phát triển và khả năng chuyển hóa tiềm năng còn chưa tương xứng; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số còn bất cập; đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn; năng lực tổ chức thực hiện vẫn là điểm hạn chế cần tập trung khắc phục.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tỉnh phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, chọn đúng trọng tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn và đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, hành động, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực chất, thông suốt, hiệu quả, không để cấp xã trở thành điểm nghẽn mới.



Các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh phải rất cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; cần rõ chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã; có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời; khẩn trương nâng cao năng lực cán bộ cấp xã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”. “Vươn Đông” là lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng của nền kinh tế, là hướng phát triển chủ đạo; thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây. Tích hợp các phương thức vận tải và logistics để đưa các chức năng của kinh tế biển lan tỏa lên phía Tây và mở rộng sang các vùng, lãnh thổ khác. Theo đó, trục Đông - Tây trở thành trục tổ chức lại không gian sản xuất, logistics, đô thị, liên kết vùng, kết nối chiến lược với Lào, Thái Lan, Myanmar và tiểu vùng Mekong; gắn Lao Bảo, La Lay, cửa khẩu, cảng biển, khu kinh tế, thương mại biên giới thành một hệ sinh thái thống nhất. Trục Bắc – Nam, là cột sống tích hợp, kết nối sức mạnh của quốc gia.



Tỉnh cần khẩn trương quy hoạch lại không gian phát triển biển - rừng - biên giới, với tư duy vùng rõ hơn, quy hoạch tích hợp hơn và trọng tâm tập trung hơn; thực hiện kết nối đồng bộ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Mỹ Thủy, Hòn La, hệ thống cảng, công nghiệp chế biến, năng lượng và đô thị ven biển; lựa chọn rõ cực tăng trưởng, dự án động lực, tránh dàn trải, không đánh đổi môi trường không để đầu cơ đất đai làm méo mó định hướng phát triển.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, phát triển mạnh các ngành kinh tế có lợi thế, gồm kinh tế biển, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến; tận dụng vai trò cửa ngõ ra biển của hành lang Đông - Tây để phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu, trong đó cảng biển và không gian ven biển phải trở thành hạt nhân của tăng trưởng; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng kết nối, thủ tục, nhân lực và môi trường đầu tư.

Xây dựng thương hiệu Quảng Trị là điểm đến của lịch sử, hòa bình, tâm linh, sinh thái, hang động, biển đảo và văn hóa biên giới; không chỉ “đến để tưởng niệm” mà còn đến để hiểu lịch sử, trân trọng hòa bình, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và con người; ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, tăng liên kết vùng, thu hút doanh nghiệp chiến lược, đồng thời bảo vệ giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường; phát huy tối đa lợi thế kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bàng, để tạo thành “kinh đô của du lịch khám phá mạo hiểm châu Á”.



Quảng Trị là vùng đất anh dũng, kiên cường và sâu sắc; từng là tuyến đầu trong chiến tranh, nay phải trở thành vùng đất kết nối, hồi sinh, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, biến niềm tự hào lịch sử thành ý chí phát triển, biến khó khăn thành động lực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nghị quyết thành hành động cụ thể, đem lại kết quả thiết thực, cải thiện đời sống cho nhân dân./.