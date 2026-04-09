Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Chủ tịch Cuba chức mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam

Chủ tịch Cuba chức mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 8/4 (theo giờ Cuba), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi lời chúc mừng chân thành tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đồng chí được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
