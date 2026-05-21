Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan.



Thời gian qua, công nghiệp vật liệu nước ta đã có bước phát triển quan trọng. Một số ngành như thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, phân bón, nhựa, cao su, dệt sợi, gỗ công nghiệp phát triển nhanh; nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; một số doanh nghiệp đã đầu tư tổ hợp lớn. Việt Nam có tiềm năng về đất hiếm, bauxite, titan, vonfram, graphit, cát trắng, đá vôi. Một số lĩnh vực vật liệu mới, xanh, tái chế, bán dẫn, điện tử, pin, năng lượng tái tạo, y sinh, composite đã bắt đầu được quan tâm.



Tuy nhiên, công nghiệp vật liệu Việt Nam vẫn phát triển theo chiều rộng nhiều hơn chiều sâu; có sản lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng cao; có tài nguyên nhưng chế biến sâu còn yếu; có ngành quy mô lớn nhưng phát thải cao, tiêu hao nhiều năng lượng và tài nguyên; có thu hút FDI nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; có nghiên cứu nhưng thương mại hóa còn chậm. Nhiều vật liệu then chốt vẫn phụ thuộc nhập khẩu như vật liệu bán dẫn, hóa chất điện tử, khí siêu sạch, vật liệu pin, hợp kim đặc chủng, polymer kỹ thuật, thép chất lượng cao, thiết bị kiểm định, công nghệ tinh luyện và chế biến sâu.



Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, cơ quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn tổng thể, Việt Nam không thiếu tài nguyên, không thiếu nhu cầu, thiếu lớn nhất là công nghệ lõi, năng lực chế biến sâu, doanh nghiệp đầu đàn, hệ sinh thái nghiên cứu - thử nghiệm - kiểm định - thương mại hóa và một chiến lược tích hợp đủ mạnh để tổ chức chuỗi giá trị vật liệu quốc gia.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn: xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cần tổ chức theo 3 tầng (vật liệu nền cần giữ vững và nâng cấp; vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá; vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm); chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước; lấy khoa học - công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển; phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp cam kết quốc tế nhưng bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Chiến lược phải bám sát các chủ trương lớn của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.