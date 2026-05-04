Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra cơ hội lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn

Cùng tham dự có đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri 10 phường.



* Cử tri kiến nghị nhiều nội dung sát thực tiễn



Tại Hội nghị, các cử tri bày tỏ phấn khởi và tin tưởng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua, cũng như Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Quốc hội đã bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, tạo thêm niềm tin trong nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cử tri vui mừng khi Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chính thức được thông qua, sẽ góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, làm cho diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội.



Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy vai trò đại diện cao nhất của nhân dân, nâng cao chất lượng tranh luận, giám sát và phản biện chính sách, để Quốc hội thực sự là diễn đàn của trí tuệ, tiếng nói và nguyện vọng nhân dân.



Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả, kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, cử tri kiến nghị cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe; cần siết chặt quy định đăng ký kinh doanh trên các nền tảng số; cần một mô hình quản lý tập trung hơn hoặc phải quy định rõ đầu mối bộ chịu trách nhiệm và người đứng đầu địa phương để xảy ra vi phạm.



Đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước đi mang tính chiến lược, để Luật Thủ đô (sửa đổi) phát huy tối đa hiệu quả, cử tri đề nghị: Việc lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tích hợp và thay thế các quy hoạch hiện hành, đòi hỏi sự đồng thuận, phối hợp hướng dẫn từ các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương để đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch quốc gia và vùng; cần có sự phối hợp để đảm bảo các chương trình bổ sung tuân thủ đúng định hướng chung và không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục quốc gia. Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có trách nhiệm hỗ trợ hệ thống y tế của Thủ đô nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Để Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” thực sự đi vào cuộc sống, cử tri kiến nghị cần phải có hướng dẫn cụ thể, lập khung khám bệnh miễn phí cho người dân; nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án "Bác sĩ gia đình" và "Điều dưỡng tại nhà", hệ thống y tế cơ sở sẽ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà.



Cử tri nhận thấy việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đã bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, như: tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong việc nắm bắt nhu cầu lao động; xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa chính quyền - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo; quan tâm hơn đến nhóm lao động chưa có việc làm ổn định, lao động phổ thông, lao động chuyển đổi nghề; có chính sách hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm ngay tại địa phương; hoàn thiện hệ thống chính sách về đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hệ thống đào tạo nghề; ban hành chính sách kết nối và chia sẻ dữ liệu thị trường lao động trên phạm vi toàn quốc; xây dựng các chương trình hoặc đề án trọng điểm về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý vận hành đô thị, phù hợp với tốc độ đô thị hóa nhanh hiện nay.



*Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị



Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm của cử tri, là thông tin thực tiễn rất quý báu, nhìn rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra từ cuộc sống.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những băn khoăn, lo lắng của người dân hiện nay rất thiết thực. Nhìn tổng thể, các vấn đề cử tri nêu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một yêu cầu chung: bộ máy phải phục vụ tốt hơn, chính sách phải sát thực tiễn hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và kết quả phải cụ thể hơn.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đến tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN