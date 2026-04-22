Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung là vị khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI; nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc đất nước Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều kỳ tích sông Hàn mới, qua đó, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.



Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chân thành chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam, trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045; trên cơ sở những thành quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung.