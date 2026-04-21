Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Tĩnh khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.



Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế



Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, là tỉnh có vị trí chiến lược ở Bắc Trung Bộ với diện tích đất tự nhiên là 5.994,85 km2, Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế; gồm Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh từ 209 đơn vị cấp xã, sắp xếp còn 69 xã, phường (9 phường và 60 xã) với dân số hơn 1,6 triệu người.



Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo và hành động quyết liệt của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và nhân dân, Hà Tĩnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2020 - 2025, GRDP tăng trưởng bình quân 6,4%/năm; riêng 2025 đạt gần 8,8%/ năm. Đặc biệt, quý I, năm 2026, tăng trưởng 12,42%, cao nhất cả nước, mở ra dư địa bứt phá lên mức hai con số. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,1%, cho thấy sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.



Trong thời gian tới, với nhiệm vụ tổng quát, tỉnh tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 9 nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quyết liệt thực hiện các giải pháp phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái, logistics quốc tế, hướng đến phát triển bền vững với mô hình đô thị văn hóa - sáng tạo; duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản bảo đảm cân đối được ngân sách địa phương, tạo nền tảng tài chính ngân sách chủ động, bền vững.



Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Chỉ rõ Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở một số nơi chưa thực sự mạnh mẽ, chưa tạo bứt phá rõ nét; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; kinh tế phát triển chưa bền vững; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.



Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Tĩnh chưa tạo được sức hút đủ mạnh; cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm; liên kết vùng và kết nối nội tỉnh chưa hiệu quả; khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực rõ nét; công tác quản lý tài nguyên, môi trường cần tiếp tục được siết chặt hơn để bảo đảm phát triển bền vững.



Nhấn mạnh Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để bứt phá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Tĩnh phải có tư duy phát triển mới, hành động quyết liệt và đột phá hơn để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững. Hà Tĩnh cần tập trung cao độ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Hà Tĩnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển; đẩy mạnh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là logistics để trở thành đầu mối giao thương khu vực; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN Tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp theo hướng liêm chính, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, chuyển đổi số; gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng; chú trọng khu vực miền núi phía tây, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần đặt phát triển văn hóa - xã hội và xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững; phát huy truyền thống “địa linh, nhân kiệt”, gìn giữ và lan tỏa các giá trị hiếu học, nghĩa tình, kiên cường; đồng thời biến văn hóa thành nguồn lực phát triển thông qua công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh, giáo dục trải nghiệm; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm vùng khó khăn, biên giới; chăm lo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ môi trường ổn định, an toàn cho phát triển. Đối với khu vực biên giới, cần đặc biệt chú trọng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền gắn với phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng “giữ đất, giữ rừng, giữ dân, giữ bản sắc văn hóa”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; mở rộng đối ngoại, tăng cường hợp tác với các địa phương nước bạn Lào, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.

Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa tư tưởng, đạo đức, phong cách của các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ tỉnh phải luôn xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ là nhiệm vụ then chốt. Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát huy vai trò của cơ sở và nhân rộng các mô hình sáng tạo gắn với phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng “đúng người, đúng việc”, đánh giá bằng kết quả cụ thể và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN



Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên trung, hiếu học và nghĩa tình – đang đứng trước những cơ hội lớn trong chặng đường phát triển mới của đất nước. Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần “tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh”, vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước./.