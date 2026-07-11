Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.



Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Mở đầu Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật 80 năm vì An ninh Tổ quốc.



* Xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc"



Đọc diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”, phải đối phó với “thù trong giặc ngoài”, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập. Chiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng. Đây là mốc son chói lọi, đi vào lịch sử dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Dấu ấn lịch sử đó là bản hùng ca bất hủ, mở đầu cho những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân và từ ý nghĩa đó, ngày 12/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc nên bản chất cao quý, tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Lực lượng An ninh là con em của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi. Đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, các lực lượng. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công địch; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình.



Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, 80 năm là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hi sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.



Mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh, những người đã lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Những tấm gương, những chiến công và cả những sự hy sinh không tên ấy đã hun đúc thành ngọn lửa truyền thống soi sáng lý tưởng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh để lực lượng tiếp tục vững bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã mở lối. Tự hào kế thừa truyền thống 80 năm anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc"; luôn sẵn sàng đi trước góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; xin giữ trọn lời thề “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.



Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cán bộ hưu trí lực lượng An ninh nhân dân và đại diện tuổi trẻ lực lượng An ninh nhân dân đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, những gian khổ và chiến công của lực lượng qua các thời kỳ; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ An ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới, tuyệt đối trung thành, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ công nghệ và sẵn sàng nhận – hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.