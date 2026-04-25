Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Đà Nẵng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Cùng dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 5.





Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương, thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 5 đã dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, kiên cường chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phỏng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước để bảo vệ độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ (sinh năm 1924, có chồng và 1 con trai là liệt sĩ) đang sống ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng./.

