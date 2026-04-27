Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82), tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.



Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An tham dự lễ dâng hương.



Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82), tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc. Mỗi phần mộ là một bản hùng ca bất tử, khắc ghi tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc. Tại nghĩa trang còn có nhiều khu tưởng niệm liệt sĩ từ các ngành nghề: Giáo dục; Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam; thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ Ban Dân y miền Nam; lực lượng Công an vũ trang…/.