Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đây là phiên họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới đã được kiện toàn, bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.



Tại Phiên họp, Hội đồng xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với ba nội dung trọng tâm: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026- 2031; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031; Dự thảo Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.