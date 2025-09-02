Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Đón đoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, một số lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Lào và Campuchia tháp tùng.

Tham quan các khu trưng bày trong nhà và ngoài trời, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giới thiệu với đoàn về Triển lãm thành tựu đất nước với những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư - thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.



Đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, doanh nghiệp. Triển lãm gồm 3 phân khu gồm: Phân khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; Phân khu triển lãm ngoài trời; Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm khối A.