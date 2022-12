Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn đồng chí Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Chúc mừng những thành tựu của Lào trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19, mở cửa phục hồi kinh tế, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện công cuộc Đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc Đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các hoạt động phong phú, thiết thực được triển khai rộng khắp từ trung ương đến địa phương của hai nước trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022. Bày tỏ tin tưởng về tương lai tươi sáng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tài sản chung vô giá này của hai Đảng, hai dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo với đồng chí Thongloun Sisoulith về kết quả của Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng, đánh giá hội thảo mang tính lý luận cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mỗi Đảng, các nội dung trao đổi thể hiện tâm huyết, nội dung sâu sắc và đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực. Đồng chí khẳng định các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin lý luận, chia sẻ kinh nghiệm để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Thongloun Sisoulith chào mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng. Chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đồng chí bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay, đặc biệt là trong việc phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, coi đây là dịp để hai bên tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.

Hoan nghênh kết quả hội thảo, đồng chí Thongloun Sisoulith khẳng định công tác lý luận, tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng và mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan Tuyên giáo Trung ương, hai Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyên đề và đề tài nghiên cứu về lý luận, tư tưởng và tuyên truyền phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển cũng như trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.



Cùng ngày, Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế-tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” đã bế mạc tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu của hai bên đã trình bày, thảo luận về những vấn đề cốt yếu, quan trọng, đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp về phát triển kinh tế ở mỗi nước. Qua trao đổi, hai bên đã đưa ra nhiều quan điểm chung như: kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phối hợp đồng bộ các công cụ vĩ mô; khơi dậy nguồn lực của tất cả các khu vực kinh tế để thành công trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc về lý luận và thực tiễn, giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Đảng về hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc Đổi mới ở mỗi nước./.