Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đại tướng Vilay Lakhamfong; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Sisay Ludetmounsone; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phet Phomphiphak; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vientiane Anouphab Tounalom; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachack; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Santiphab Phomvihane; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavan Phomvihane; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Leklay Sivilay; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Malaithong Kommasith; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Bunleua Phandanouvong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Monsay Laomoaxong; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Khonsavan Somphaxay; Ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phakham Ingseng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmani Pholsena; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh.

Lễ đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sinh năm 1945. Ông biết ba ngoại ngữ là tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Anh.

Lễ đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Ông Thongloun Sisoulith từng trải qua các vị trí công tác: Học tại Trường Trung cấp Sư phạm, Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, huyện Viengxay, tỉnh Huaphan (1965-1967); Cán bộ biên tập giáo án, Phòng Giáo dục, Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, huyện Viengxay, tỉnh Huaphan (1967 – 1969); Cán bộ Văn phòng 98 (Văn phòng đại diện Trung ương Đảng và Trung ương Mặt trận Lào yêu nước tại Hà Nội) (1969-1973); Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Leningrad, Liên Xô cũ (1973-1978); Giảng viên - Trưởng Phòng tiếng Nga và Chánh Văn phòng đối ngoại, Trường Đại học Sư phạm Vientiane (1978-1979); Trưởng phòng Đối ngoại, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1979 – 1981); Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử quan hệ quốc tế của Viện Khoa học Xã hội Moskva, Liên Xô (1981 – 1985); Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Văn phòng Phủ Thủ tướng (1985 – 1986); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (1987 – 1992); Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội (1993 – 1996); Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (1997 – 2001); Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Quản lý đầu tư, Chủ tịch Ủy ban năng lượng Quốc gia, đại biểu Quốc hội (2001 – 2006); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (6/2006 – 3/2016); Thủ tướng Chính phủ (4/2016 – 3/2021); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XI (15/1/2021); Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (3/2021 – 1/2026). Học sinh, sinh viên thủ đô đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Từ 8/1/2026 – nay, ông Thongloun Sisoulith là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm chính thức ngay sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại hết sức sâu sắc. Điều này khẳng định mức độ tin cậy chính trị đặc biệt cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa cá nhân các Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đồng thời cho thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào luôn được xác định là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của cả hai nước.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh tin tưởng chuyến thăm cấp cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là nội hàm mới của "gắn kết chiến lược", tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển mà mỗi Đảng và mỗi nước đã xác định cho giai đoạn phát triển mới./.