Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông tin về kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của hai Đảng và hơn 200 đại biểu gồm đại diện Lãnh đạo các ban của Đảng, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng và xúc động được trực tiếp thông tin với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam về kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời nhấn mạnh sự kiện là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự kế thừa và phát triển sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tổng kết sâu sắc những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước Lào trong giai đoạn mới. Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa”, Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng trong việc đẩy mạnh đổi mới toàn diện, khẳng định vai trò lãnh đạo trung tâm của Đảng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; theo đó, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã kiên định vượt qua thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kinh tế duy trì tăng trưởng bình quân 4,24% (mục tiêu 4% trở lên); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.



Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược quan trọng, nổi bật là Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 – văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài, khẳng định kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kế thừa tư tưởng Kaysone Phomvihane. Trên cơ sở đó Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 đã tổng kết 06 bài học kinh nghiệm có tính quy luật của cách mạng Lào và đề ra 11 chủ trương mới nhằm tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị với 10 phương hướng trọng tâm thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và dài hạn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đề ra Chiến lược phát triển 10 năm (2026–2035) hướng tới xây dựng củng cố và nâng cao các tiền đề chính trong việc hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững chắc, tăng trưởng bền vững; đáng chú ý Đại hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026–2030) gồm 06 mục tiêu lớn: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của đất nước, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định, liên tục, có chất lượng, hiệu quả và bền vững; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, thực hiện giảm nghèo bền vững; Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững; Đẩy mạnh hội nhập và kết nối khu vực và quốc tế sâu rộng, có hiệu quả; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công bằng và văn minh.



Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu lớn trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã làm rõ các định hướng phát triển trên những lĩnh vực then chốt như quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục – thể thao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ, bền vững, gắn chặt tăng trưởng kinh tế với bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; khẳng định nhất quán chủ trương tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, coi đây là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển mới.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự giúp đỡ, ủng hộ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời gian qua, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực trong quá trình chuẩn bị và xây dựng các văn kiện quan trọng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, qua đó góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.



Nhân dịp này, đồng chí Thongloun Sisoulith chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.