Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt – Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp thân mật Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đang hội đàm chính thức với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm Trường đoàn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại các buổi tiếp, Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương, đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath về kết quả hội đàm với Thượng tướng Khamliang diễn ra trước đó, nhấn mạnh, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thực chất nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Quân đội nhân dân Lào trong triển khai nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; Khẳng định trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung, son sắt Việt – Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng Tham mưu trưởng, bày tỏ vui mừng khi thấy hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển thời gian qua, đây là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định hai quân đội hai nước có lịch sử phát triển lâu đời, như hai anh em một nhà; Quan hệ giữa hai quân đội hai nước là đặc biệt của đặc biệt, không có một mối quan hệ nào như Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào; Nhấn mạnh thế hệ hôm nay và mai sau phải gìn giữ và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức tại Bộ Quốc phòng Lào vào chiều 10/5 tại thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath tiếp thân mật Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Đại tướng Chansamone Chanyalath đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương và Tổng Tham mưu trưởng Khamliang Outhakaysone; Cảm ơn Việt Nam đã luôn dành tình cảm và luôn ủng hộ, giúp đỡ Lào phát triển qua các thời kỳ; Khẳng định Lào sẽ áp dụng những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam để có sự phát triển mới về mọi mặt, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Trước đó vào chiều cùng ngày, lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Hai Tổng Tham mưu trưởng vui mừng và biểu dương các cơ quan chức năng của hai Bộ Tổng tham mưu đã phối hợp, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam” 2022.

Hai bên thống nhất đánh giá môi trường chính trị, an ninh thế giới và khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, theo đó trong thời gian tới, hoạt động hợp tác quốc phòng các cấp giữa hai nước cần tiếp tục triển khai tích cực, có hiệu quả hơn nữa. Trong đó, coi trọng hợp tác xây dựng nguồn nhân lực - coi đây là vấn đề quan trọng chiến lược lâu dài. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, quân đội, nhất là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào” thông qua các hoạt động trong năm 2024- năm kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào và 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương và đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vô danh Lào ở thủ đô Viêng Chăn./.