Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore và dự Đối thoại Shangri-La

Tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Changi, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo trân trọng trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cuốn album ảnh những hoạt động ở Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, từ ngày 29 - 31/5/2026.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam; Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng; gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long; phát biểu tại Diễn đàn kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore; tiếp lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn của Singapore…



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP), nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong Bảo tàng Văn minh châu Á; gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.



Trong thời gian ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23; gặp Tổng thống Timor-Leste; tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản./.