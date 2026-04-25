Tôn vinh vẻ đẹp áo dài, quảng bá các giá trị truyền thống

Phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tư lịch sử, việc tổ chức lễ hội có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị áo dài trong đời sống đương đại; đồng thời hướng tới xây dựng lễ hội trở thành hoạt động thường niên mang bản sắc riêng của thành phố.



Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Áo dài. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, áo dài là biểu tượng đặc sắc của văn hóa Việt Nam, kết tinh hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, áo dài không chỉ là trang phục, còn là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Áo dài Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại nhiều không gian trung tâm thành phố, khu vực ven sông Hàn (đường Bạch Đằng) và kết nối với đô thị cổ Hội An. Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc, diễu hành áo dài, tọa đàm chuyên đề, không gian trưng bày -trải nghiệm, cuộc thi ảnh và các chương trình hưởng ứng của cộng đồng, doanh nghiệp du lịch. Đại biểu quốc tế cũng tham gia trình diễn áo dài tại lễ hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng”, chương trình trình diễn “Hội An - Sắc màu của lụa”, không gian trải nghiệm, may đo tại chỗ và chương trình nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” tại cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng như “Kết nối áo dài - Kết nối hữu nghị”, “Áo dài - Gắn kết yêu thương” cùng các chương trình cộng đồng mặc áo dài, quảng bá hình ảnh điểm đến cũng được triển khai rộng rãi, góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, gần gũi.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Đà Nẵng xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm quảng bá du lịch, còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc, tạo không gian kết nối, sáng tạo và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống.

Thông qua lễ hội, thành phố hướng tới đưa áo dài trở thành trang phục ứng dụng trong đời sống thường nhật, đồng thời góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc./.