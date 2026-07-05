Tôn vinh vẻ đẹp áo dài Huế giữa lòng di sản

Chương trình quy tụ hơn 1.500 diễn viên, cộng đồng yêu Việt phục khắp ba miền đất nước tham gia quảng diễn. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Đây là lần thứ 8 chương trình Bách hoa bộ hành được tổ chức tại Huế. Chương trình quy tụ hơn 1.500 diễn viên, cộng đồng yêu Việt phục khắp ba miền đất nước tham gia quảng diễn qua các điểm di tích tiêu biểu như Điện Kiến Trung, cung Trường Sanh, Trường Lang, Ngọ Môn... Trong đó, có sự tham gia của một số diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm... Điểm nhấn của Bách Hoa Bộ Hành Huế 2026 là màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn uy nghiêm tại Hoàng thành Huế. Đoàn Ngự giá được mở rộng về quy mô, góp phần tái hiện không gian văn hóa cung đình đặc sắc, mang đến trải nghiệm thị giác sống động, kết nối quá khứ với hiện tại.



Không chỉ là một cuộc diễu hành, Bách Hoa Bộ Hành Huế 2026 còn tạo nên không gian giao lưu văn hóa ý nghĩa, kết nối cộng đồng yêu di sản, góp phần tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam và quảng bá các giá trị văn hóa, kiến trúc độc đáo của Cố đô Huế đến đông đảo công chúng và du khách.

Lần thứ 5 tham gia Bách Hoa Bộ Hành, anh Nguyễn Đức Bình (Hà Nội) cho biết, mỗi kỳ tổ chức chương trình đều có những điểm đổi mới, tạo dấu ấn riêng phù hợp với từng địa phương. Theo anh Bình, Bách Hoa Bộ Hành tại Huế đã góp phần tôn lên vẻ đẹp của áo dài Huế, đồng thời định vị áo dài ngũ thân truyền thống như một sản phẩm văn hóa đặc trưng của Cố đô.

Qua 12 lần tổ chức trên cả nước, Bách Hoa Bộ Hành đã trở thành ngày hội Việt phục có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, được đông đảo công chúng yêu mến di sản trang phục truyền thống đón nhận./.