Tôn vinh văn hóa trà Việt

Ngày 11/12, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 và tọa đàm “Trà trong dòng chảy của Văn hóa và Sáng tạo”.

Liên hoan diễn ra từ ngày 10-12/12 với nhiều chương trình lớn, nổi bật như: Lễ khai mạc và tọa đàm “Trà trong dòng chảy của Văn hóa và Sáng tạo”; Triễn lãm Trà trưng bày đa dạng sản phẩm từ truyền thống đến hiện đại như trà sủi bọt, cocktail trà, mỹ phẩm chiết xuất từ trà và các món ăn kèm; Cuộc thi “Teatender – Pha chế trà hiện đại” quảng bá đặc sản trà Truồi như một nét đặc sản mới của trà Việt đương đại; Trình diễn nghệ thuật trà và hoạt động giao lưu của các đơn vị; Trà dưỡng tâm với chủ đề “Uống trà đi - Hành trình tái kết nối”; tái hiện hoạt cảnh “Ngự trà Hoàng cung”; Lễ bế mạc và Chương trình nghệ thuật “Nguyệt Vũ trà hoa” cùng nhiều hoạt động đồng hành khác.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho hay, Liên hoan Trà Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Huế nhằm tôn vinh văn hóa trà Việt, kết nối đối thoại giữa các nghệ nhân, nhà trà trong nước và quốc tế, khơi dậy sức sống mới cho ngành trà thông qua giá trị truyền thống kết hợp sáng tạo đương đại. Từ đây, Huế kỳ vọng hình thành một sản phẩm du lịch đặc trưng - du lịch chăm sóc sức khỏe theo mô hình Tea và Wellness; hòa quyện tinh thần Zen, lối sống chậm và bản sắc văn hóa phương Đông, góp phần gia tăng sức hút, mở rộng tầm ảnh hưởng của du lịch Huế trong khu vực và quốc tế. Trong không gian hội tụ giữa di sản và tinh hoa văn hóa trà, Liên hoan là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia, là bước khởi đầu quan trọng hướng đến hình thành một sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch mang tính thường niên của thành phố Huế. Ban tổ chức tin rằng sự kiện sẽ góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa cố đô, tạo thêm sức sống, sức hút mới cho điểm đến Huế trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

  Lãnh đạo thanh phố Huế thưởng trà. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN  

Năm 2025, Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam. Thông qua chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn và lan tỏa rộng khắp, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã góp phần giới thiệu và quảng bá sâu rộng những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc cùng bản sắc con người của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của cố đô Huế. Sự kiện đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

  Trao bằng chứng nhận các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN  

Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động quan trọng khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025 tại Huế./.

