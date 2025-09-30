Tôn vinh tiếng Việt: Thành lập Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu

Toàn cảnh Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu tại Fukuoka. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Tham dự lễ ra mắt tại Fukuoka có bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt tại Fukuoka, Tổng thư ký Mạng lưới; Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cố vấn cao cấp Mạng lưới.

Trong bối cảnh hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc giữ gìn tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài đối diện nguy cơ dần mai một ngôn ngữ mẹ đẻ, thiếu kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc. Nhiều gia đình kiều bào có mong muốn cho con học tiếng Việt nhưng gặp khó khăn do thiếu giáo viên, tài liệu chuẩn hóa và phương pháp phù hợp.

Xuất phát từ nhu cầu đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã khởi xướng sáng kiến xây dựng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, với mong muốn tạo một “ngôi nhà chung” cho thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người quan tâm đến việc dạy – học tiếng Việt trên toàn thế giới. Sáng kiến đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan hữu quan trong nước, các nhà khoa học đầu ngành cùng sự đồng hành nhiệt tình của Hội đoàn người Việt và đội ngũ thầy cô ở nhiều quốc gia.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Tổng Thư ký Mạng lưới cho biết, mạng lưới được xây dựng với 3 mục tiêu cốt lõi gồm: giữ gìn và phát triển tiếng Việt như biểu tượng bất biến của bản sắc dân tộc; kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết; quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu truyền thống ra thế giới.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Mạng lưới sẽ hoạt động theo cơ cấu gồm Ban Điều phối chung, Ban Cố vấn, các ban chuyên môn và hệ thống đầu mối quốc gia. Trên nền tảng số, Mạng lưới hướng đến mô hình “không biên giới”, tổ chức lớp học trực tuyến, xây dựng kho học liệu điện tử, tổ chức hội thảo quốc tế và kết nối thầy cô khắp năm châu.