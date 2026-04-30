Tôn vinh tiếng Việt: Lớp học đặc biệt giữ gìn nguồn cội và lan tỏa giá trị Việt Nam

Lớp học, mang tên “Câu lạc bộ hữu nghị Việt - Nga”, do chị Trần Hải Yến (tên tiếng Nga là Ella Trần), người mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga trực tiếp điều hành và giảng dạy. Với sự am hiểu sâu sắc về cả hai nền văn hóa, chị không chỉ truyền dạy ngôn ngữ mà còn đóng vai trò là “sứ giả” kết nối những giá trị tinh thần giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St. Petersburg Dương Chí Kiên tài trợ cơ sở vật chất cho lớp học, được tổ chức từ ngày 3/12/2025. Lớp học diễn ra 1 buổi/tuần với đối tượng học viên đa dạng, nhưng cùng chung tình yêu dành cho tiếng Việt. Đó là những học sinh người Nga say mê âm sắc thanh điệu độc đáo và nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, lớp học còn đón nhận các em nhỏ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng người Việt tại Nga – những người mong muốn tìm lại sự gắn kết với cội nguồn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, chị Trần Hải Yến cho biết bản thân từng trải qua cảm giác “lạc lõng, khó hòa nhập và được công nhận” khi sống giữa hai nền văn hóa. Chính vì vậy, ý tưởng thành lập câu lạc bộ xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân. Trước hết, thông qua lớp học tiếng Việt này, chị mong muốn giúp các em nhỏ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng người Việt tại Nga nói chung, tại thành phố St. Petersburg nói riêng, cải thiện khả năng tiếng mẹ đẻ, từ đó củng cố sợi dây liên kết với nguồn cội và tự tin giao tiếp với ông bà, cha mẹ. Xa hơn, lớp học còn hướng tới việc giới thiệu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tới các bạn trẻ Nga yêu mến đất nước Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Về những dự định tương lai đối với “Câu lạc bộ hữu nghị Việt - Nga”, chị Trần Hải Yến bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành của những cá nhân, tổ chức có cùng tâm huyết, cũng như sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất để duy trì và phát triển câu lạc bộ. Xa hơn nữa, chị kỳ vọng lớp học có thể đóng góp vào việc hình thành đội ngũ phiên dịch trong tương lai, nhất là khi quan hệ song phương Việt Nam – Nga ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng tiếng Việt, lớp học tại “Câu lạc bộ hữu nghị Việt - Nga” còn chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh. Thông qua việc giới thiệu các ngày lễ lớn của Việt Nam, đặc biệt là Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), các học viên được tìm hiểu về những trang sử vẻ vang và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước để có được nền độc lập hôm nay.

Chương trình giảng dạy được thiết kế linh hoạt, kết hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm thực tế. Qua mỗi bài học về bảng chữ cái, cách phát âm, các em còn được tìm hiểu về phong tục tập quán, các ngày lễ truyền thống và văn hóa của Việt Nam.

Việc duy trì và phát triển những lớp học tiếng Việt như vậy tại St. Petersburg không chỉ giúp giữ gìn ngôn ngữ cho thế hệ trẻ gốc Việt, mà còn góp phần quan trọng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt./.