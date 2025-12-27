Tôn vinh tiếng Việt: Hành trình gìn giữ bản sắc giữa lòng xã hội Hàn Quốc

Các đại biểu và học viên chup ảnh lưu niệm. Ảnh Khánh Vân - TTXVN tại Hàn Quốc

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, cùng sự hỗ trợ về cơ sở vật chất và phương tiện di chuyển từ chính quyền huyện Bonghwa và cộng đồng Puzamin.

Đây là khóa tập huấn giáo viên tiếng Việt đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đặt nền móng cho định hướng xây dựng mô hình trường quốc tế Việt Nam tại Hàn Quốc trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Yang Geum Hee cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện đã vượt 350.000 người, trở thành một nguồn lực quan trọng đối với xã hội sở tại, trong đó, số lượng các gia đình đa văn hóa Hàn – Việt ngày càng tăng. Theo bà, thế hệ con em các gia đình này, nếu được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc và đồng thời thông thạo cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt, sẽ có nhiều cơ hội phát triển vượt trội trong tương lai. Bà Yang tin tưởng rằng việc dạy và học tiếng Việt không chỉ giúp thế hệ trẻ gìn giữ cội nguồn, mà còn góp phần đào tạo những “công dân cầu nối”, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia.

Khách mời là lãnh đạo tỉnh Bắc Gyeongsang và Tổng lãnh sự quán Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh Khánh Vân - TTXVN tại Hàn Quốc

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - nhấn mạnh việc Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là cột mốc quan trọng, phản ánh sự tin cậy chính trị cao và mức độ gắn kết lợi ích ngày càng sâu sắc. Cùng với hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Trong bối cảnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đang đóng vai trò như một cầu nối tự nhiên giữa hai quốc gia.

Ông Đào Tuấn Hùng cũng cho rằng trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với tỷ lệ sinh thấp và nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực trong tương lai, thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, nếu được đào tạo bài bản và thông thạo tiếng Việt, sẽ trở thành nguồn nhân lực song ngữ, am hiểu hai nền văn hóa, có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thị trường lao động và đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đoàn Phương Lan - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hàn Quốc - khẳng định ngôn ngữ là yếu tố cốt lõi giúp văn hóa và bản sắc dân tộc được kết nối và truyền tải qua nhiều thế hệ. Bà nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức khóa tập huấn tại Bonghwa – nơi có tượng Vua Lý Thái Tổ vừa được an vị, đồng thời ghi dấu sự kiện 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đặt chân đến Cao Ly. Theo bà, các giáo viên và học viên tham gia khóa học chính là những “sứ giả tiếng Việt”, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và giúp cộng đồng người Việt Nam hội nhập vững vàng vào xã hội sở tại.

Đối tượng tham gia khóa tập huấn gồm các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, giáo viên chuẩn bị tham gia giảng dạy, cùng phụ huynh có nhu cầu dạy tiếng Việt cho con em. Nội dung chương trình tập trung vào 3 chuyên đề chính: kiến thức chuyên môn về ngữ âm và vần tiếng Việt; phương pháp sư phạm ứng dụng trong giảng dạy; phương pháp tổ chức lớp học ghép phù hợp với điều kiện thực tế tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận kho sách điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, phục vụ công tác dạy và học.

Song song với lý thuyết, chương trình chú trọng các hoạt động thực hành, giúp học viên vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế giảng dạy, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên trong cộng đồng.

Dự kiến trong năm tới, Làng Việt tại huyện Bonghwa sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly. Trên cơ sở những kết quả đạt được từ khóa tập huấn lần này, Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn với quy mô mở rộng, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị của tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc./.