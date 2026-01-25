Tôn vinh Tiếng Việt: “Chìa khóa” trở về với cội nguồn dân tộc

Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Chủ tịch Trần Thị Trang cùng cô trò lớp tiếng Việt tại buổi lễ. Ảnh: Viên Luyến - Phóng viên TTTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu tại lễ khai giảng, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh, với hơn 40.000 bà con kiều bào sinh sống và làm việc tại Malaysia, nhu cầu học tiếng Việt cho con em chính là nhu cầu tìm kiếm "chiếc chìa khóa" để trở về với cội nguồn dân tộc. Trước đó, mô hình này đã gặt hái được những thành tựu đáng tự hào tại thủ đô Kuala Lumpur và đã đào tạo thành công nhiều cháu có khả năng đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Việc khai trương lớp học tại Johor Bahru - lớp tiếng Việt thứ 2 trên toàn lãnh thổ Malaysia - được xem là bước đi quan trọng để nhân rộng mô hình giáo dục ý nghĩa này đến những nơi có đông bà con tập trung sinh sống.

Tại sự kiện, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam và người sáng lập Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia, cho biết đây không chỉ là một hoạt động giáo dục đơn thuần mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực bảo tồn bản sắc dân tộc, thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Việc ra mắt lớp học này mở ra cơ hội cho các em nhỏ tại địa phương được tiếp cận với ngôn ngữ mẹ đẻ trong một môi trường gần gũi và đầy cảm hứng, đồng thời là điểm khởi đầu cho việc mở rộng quy mô giáo dục tiếng Việt ra nhiều vùng lãnh thổ khác trên khắp Malaysia trong tương lai.

Chủ tịch Trần Thị Chang trao quyết định thành lập lớp tiếng Việt cho đại diện Hội người Việt tại bang Johor. Ảnh: Viên Luyến - Phóng viên TTTXVN tại Malaysia

Theo bà Trần Thị Chang, việc truyền dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh của những người con xa xứ luôn hướng về cội nguồn. Lớp học tại Johor Bahru được kỳ vọng sẽ trở thành một "ngôi nhà chung", nơi mỗi bài học không chỉ là những con chữ khô khan mà còn là sợi dây kết nối các em học sinh với di sản văn hóa của cha ông.

Trực tiếp đồng hành cùng các em học sinh trong vai trò người dẫn dắt, cô giáo Trần Thị Lyly chia sẻ rằng việc lớp học chính thức đi vào hoạt động là một dấu mốc đầy cảm xúc. Cô quan niệm mỗi giờ học phải là một trải nghiệm bổ ích, nơi mỗi câu chuyện hay bài học đều đóng vai trò như một hạt giống gieo mầm, giúp các em thêm tự hào về nguồn gốc của mình dù đang sinh sống tại nước bạn. Mục tiêu cốt lõi của đội ngũ giáo viên là biến tiếng Việt trở thành một phần sống động, hiện hữu trong đời sống hằng ngày, giúp trẻ em Việt Nam tại Johor Bahru có đủ tự tin và năng lực ngôn ngữ để gắn kết với gia đình tại quê nhà.

Sự ra đời của lớp học còn nhận được sự hỗ trợ chuyên môn quan trọng từ những giáo viên giàu kinh nghiệm như cô Nguyễn Thụy Thiên Hương, Giảng viên bộ môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Malaya và cũng là người đã có một thập kỷ gắn bó với Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia. Với tâm huyết của một người đã chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, cô Thiên Hương cho biết việc dạy tiếng Việt mang ý nghĩa truyền tải ký ức và tình yêu ngôn ngữ. Nhiều học sinh tốt nghiệp từ các lớp học của Câu lạc bộ không chỉ có thể giao tiếp lưu loát với ông bà, người thân mà còn sử dụng tiếng Việt như một công cụ đắc lực hỗ trợ cho công việc chuyên môn sau này. Tại Johor, cô sẽ tiếp tục hỗ trợ định hướng và xây dựng chương trình giảng dạy để đảm bảo mỗi buổi học đều mang lại giá trị bền vững cho các cháu.

Nhìn về tương lai, cộng đồng người Việt tại Malaysia đặt kỳ vọng lớn vào việc xây dựng một môi trường giáo dục bền vững và gắn kết. Sự thành công của lớp học tại bang Johor sẽ là tiền đề để mở rộng các dự án văn hóa và giáo dục đến nhiều địa phương khác, giúp tiếng Việt luôn được duy trì như một cầu nối di sản giữa các thế hệ.

Theo Đại sứ Đinh Ngọc Linh, để đạt được điều đó, sự đồng hành kiên trì của các bậc phụ huynh đóng vai trò quyết định trong việc động viên con em mình giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Với sự chung tay của cộng đồng và lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, lớp tiếng Việt tại Johor Bahru hứa hẹn sẽ là nơi gieo mầm cho những giá trị văn hóa Việt mãi xanh tươi trên đất khách.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho các cô trò của lớp tiếng Việt tại Johor Bahru. Bà Chang xúc động chia sẻ việc nhận được món quà rất có ý nghĩa này ngay trong ngày khai giảng là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc và thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với các thầy cô và các em học sinh tại Malaysia./.

