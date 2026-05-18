Tôn vinh Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Các thí sinh đoạt giải thưởng tại Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” năm học 2025-2026 và Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 8 năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026 thu hút 1.588 cán bộ Hội đến từ 63 cơ sở Hội tham gia. Đây là lần đầu tiên, hội thi có sự góp mặt của cán bộ Hội đến từ khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần mở rộng quy mô và tăng tính kết nối giữa các cơ sở Hội trong khu vực.

Thí sinh Hà Đức Cường được tôn vinh với danh hiệu “Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 8 năm 2026; thí sinh Lương Nguyễn Hiền Trinh giành danh hiệu “Thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” năm học 2025-2026. Thí sinh Hà Đức Cường đoạt danh hiệu “Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 8 năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN



Trước đó, Hà Đức Cường từng đạt giải Nhì Hội thi "Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông" năm học 2023-2024. Là sinh viên năm thứ nhất ngành Luật, Cường đã ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ tổng hợp kiến thức, xây dựng nội dung và thiết kế website phục vụ phần dự thi. Trong phần thi "Bản lĩnh thủ lĩnh", Hà Đức Cường bốc thăm trúng chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đã hoàn thành tốt phần xử lý tình huống khi vào vai cán bộ Hội Sinh viên đề xuất các giải pháp giúp con người thích ứng, làm chủ công nghệ AI trong bối cảnh chuyển đổi số. Cường cũng thể hiện khả năng phản biện khi tranh luận với thí sinh Trần Thị Ngân Phúc về quan điểm: "Danh hiệu Sinh viên 5 tốt chỉ dành cho những sinh viên thực sự học giỏi". Để góp mặt tại vòng thi cuối cùng, thí sinh Hà Đức Cường, Chi hội trưởng Chi hội CLC50C, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng 6 thí sinh khác đã trải qua nhiều phần thi về kiến thức, kỹ năng, xử lý tình huống, tư duy phản biện và tranh luận. Đặc biệt, sau 3 phần thi "Chân dung thủ lĩnh", "Thủ lĩnh chinh phục" và "Thủ lĩnh nhạy bén", thí sinh Hà Đức Cường đã bước vào phần thi "Bản lĩnh thủ lĩnh" cùng với các thí sinh Phạm Hoàng Tấn Lộc và Trần Thị Ngân Phúc để chọn ra danh hiệu cao nhất của hội thi.

Các thí sinh Phạm Hoàng Tấn Lộc và Trần Thị Ngân Phúc cũng để lại dấu ấn với khả năng lập luận, xử lý tình huống và tư duy phản biện tại vòng thi quyết định. Kết quả chung cuộc, thí sinh Hà Đức Cường đã được vinh danh là “Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 8 năm 2026. Tân “Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” Hà Đức Cường bày tỏ: “Danh hiệu đạt được hôm nay sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới. Em vẫn còn những năm học phía trước để tiếp tục tham gia, cống hiến nhiều hơn cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới”.

Tại hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” năm học 2025-2026, thí sinh Lương Nguyễn Hiền Trinh, học sinh Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Đoàn xã Đất Đỏ, đã xuất sắc vượt qua các thí sinh Lê Hoàng Duy và Phạm Nguyễn Bảo Hân để bước lên vị trí cao nhất hội thi.

Theo ban tổ chức, cả hai hội thi là môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, khả năng làm việc nhóm và tư duy phản biện; đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu cho phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh./.