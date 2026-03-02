Tôn vinh tài năng sáng tạo của phụ nữ qua triển lãm “Phụ nữ yêu và vẽ”

Các nữ họa sĩ tham gia triển lãm. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Triển lãm giới thiệu 160 tác phẩm tranh, tượng của 120 họa sĩ thuộc Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ tạo hình, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định sự phong phú cả về đề tài lẫn chất liệu, với các mảng sáng tác trải rộng như chân dung, tĩnh vật, phong cảnh, lễ hội, sinh hoạt đời thường của đồng bào miền núi, vùng biên. Bằng bút pháp hiện đại, tư duy tạo hình cởi mở, các nữ nghệ sĩ mang đến những câu chuyện đời sống hiện đại, vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu, gia đình và khát vọng vươn lên.

Triển lãm quy tụ lực lượng sáng tác thuộc nhiều thế hệ, từ những tên tuổi đã định hình phong cách đến lớp nghệ sĩ trẻ đang tìm tòi, thử nghiệm. Chất liệu được khai thác đa dạng gồm: sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, gốm, gỗ, đồng… Nhiều tác phẩm cho thấy sự đổi mới trong cách xử lý chất liệu, bố cục và màu sắc.

Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ tạo hình có bề dày truyền thống, được ghi dấu từ cuộc triển lãm đầu tiên tổ chức năm 1963 tại số 10 phố Hàng Đào (Hà Nội). Năm 1974, một triển lãm nữ tác giả quy mô lớn tiếp tục được tổ chức với 5 phòng trưng bày, khẳng định vị thế và sức sáng tạo của đội ngũ nữ nghệ sĩ trong đời sống mỹ thuật. Đến năm 1996, Câu lạc bộ chính thức được tái lập và duy trì hoạt động triển lãm thường niên cho đến nay, trở thành một trong những câu lạc bộ đoàn kết, năng động, hoạt động hiệu quả của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Để có một mùa triển lãm đông đảo, quy củ, chất lượng như năm nay, Ban Chủ nhiệm mới trẻ trung, nhiệt huyết đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn. Câu lạc bộ đã tổ chức trại sáng tác tại làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), chuyến đi thực tế tại Cửa Đạt (Thanh Hóa), thăm, tìm hiểu làng sơn mài Hạ Thái (Hà Nội). Những hành trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, mở rộng vốn sống, giúp các nghệ sĩ tiếp cận sâu hơn với chất liệu truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật sơn mài.

Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Mai Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ mang đến tác phẩm “Dòng chảy” bằng chất liệu acrylic theo phong cách trừu tượng. Bức tranh thể hiện góc nhìn về sự vận động không ngừng của đời sống, của trái đất và thiên nhiên. Họa sĩ Nguyễn Mai Hương cho rằng, tranh trừu tượng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, mỗi người xem có thể có cách cảm nhận khác nhau. Tuy nhiên, thông điệp xuyên suốt mà bà muốn gửi gắm là ý niệm về dòng chảy thời gian, vị trí của trái đất trong không gian vũ trụ bao la và lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên.

Chia sẻ về những thách thức trên hành trình sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Mai Hương nhìn nhận, với phụ nữ, áp lực cân bằng giữa công việc và đời sống riêng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, tình yêu dành cho con cái, gia đình và những người thân yêu lại trở thành nguồn năng lượng tích cực để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác. Nghệ thuật cũng là một cách để giãi bày, để tự đối thoại và tìm sự cân bằng trong tâm hồn.

Triển lãm là dịp tôn vinh những đóng góp của nữ giới, đồng thời tạo không gian để các họa sĩ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Qua mỗi tác phẩm, công chúng có thể cảm nhận tình yêu cuộc sống, niềm đam mê sáng tạo và sự nhạy cảm tinh tế của phụ nữ trước những thăng trầm của đời sống đương đại. "Phụ nữ yêu và vẽ" góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô, đồng thời mở ra cơ hội để công chúng thưởng lãm, chiêm nghiệm, thấu hiểu hơn vẻ đẹp tâm hồn, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 10/3/2026./.