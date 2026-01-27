Tôn vinh những tấm lòng nhân ái vì trẻ em khuyết tật

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam trao quà cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Phương Thanh -TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được nuôi dưỡng niềm tin rằng các em không bị bỏ lại phía sau. Sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng chính là động lực quan trọng giúp các em vươn lên trong học tập, sống tích cực, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Khi niềm tin, hy vọng được thắp sáng cho thế hệ trẻ hôm nay, xã hội sẽ có thêm những công dân tự tin, trách nhiệm trong ngày mai.

Ông Ngô Sách Thực cho rằng, tinh thần nhân ái được vun đắp sẽ trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần bồi đắp các giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam như đoàn kết, yêu thương, sáng tạo, trung thực và trách nhiệm xã hội... Chương trình “Ươm mầm nhân ái” được kỳ vọng sẽ tiếp tục kết nối nguồn lực, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, tâm lý, pháp lý, qua đó giúp các em hòa nhập cộng đồng và tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê, hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó khoảng 2,2 triệu trẻ khuyết tật, mồ côi. Mặc dù Đảng, Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc tới công tác bảo trợ trẻ em khuyết tật, song trên thực tế nhiều em vẫn đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần.

Năm 2025, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã phát động và triển khai nhiều chương trình thiết thực như: “Tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường”, “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật”, “Xuân yêu thương”… Dự kiến năm 2026, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ máy tính, phương tiện trợ giúp, phẫu thuật, dạy nghề và tạo sinh kế cho trẻ em khuyết tật trên cả nước.

Tạp chí Sức khỏe Trẻ em cũng đã triển khai dự án “Vì nụ cười trẻ em”, phát động Cuộc thi viết “Vì nụ cười trẻ em”, tổ chức chương trình “Ươm mầm nhân ái”... Toàn bộ số tiền và hiện vật quyên góp được từ chương trình “Vì nụ cười trẻ em" sẽ được sử dụng để trao tặng quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, các chương trình cũng hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức xã hội về quyền trẻ em, trách nhiệm chăm sóc trẻ khuyết tật; tập hợp các sáng kiến, kiến nghị chính sách và lan tỏa những tấm gương điển hình giàu lòng nhân ái.

Sau hai tháng phát động, chương trình “Ươm mầm nhân ái” đã thu hút 51 tập thể, cá nhân tham gia. Tại chương trình, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, các giải Khuyến khích và Cúp “Vì nụ cười trẻ em” nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực cho trẻ em khuyết tật; trao quà tặng gần 40 trẻ em khuyết tật đến từ nhiều trung tâm, trường học và câu lạc bộ.

Thông qua chương trình “Ươm mầm nhân ái”, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành lâu dài của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, để mỗi trẻ em khuyết tật đều có cơ hội phát triển, hòa nhập, trở thành những công dân có ích cho xã hội./.