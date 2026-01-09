Trên sân khấu khu vực Giếng Thiên Quang, thông qua nghệ thuật trình diễn với hình ảnh ông đồ, học trò (môn sinh Nhân Mỹ học đường) cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh, sinh viên và nghệ sĩ, chương trình đã khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa - giáo dục đặc biệt chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

Chuỗi hoạt động không chỉ là dịp ôn lại những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học để Đạo học tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong thời đại mới.

Tiết mục trình diễn chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

950 năm Quốc Tử Giám là 950 năm gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam - nơi sự học được đặt trên nền tảng đạo lý, nơi tri thức gắn liền với trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Lễ rước với 50 thầy đồ đến từ Nhân Mỹ học đường. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Chương trình nghệ thuật tập trung tôn vinh những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tri ân các bậc tiền nhân, danh nhân giáo dục góp phần xây dựng Quốc Tử Giám - trung tâm đào tạo, bồi dưỡng hiền tài cho đất nước; đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và đạo lý học tập trong đời sống xã hội xưa và nay.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Đạo học” khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc. Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của tiền nhân, chương trình gửi đi thông điệp: Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau./.