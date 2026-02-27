Tôn vinh, nhân rộng các điển hình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo bệnh viện, trung tâm chuyên khoa là Chủ tịch Công đoàn. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN * Tri ân đội ngũ lãnh đạo bệnh viện là Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo bệnh viện, trung tâm chuyên khoa là Chủ tịch Công đoàn. Đây không chỉ là dịp tri ân đội ngũ thầy thuốc Thủ đô mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay trong hoạt động Công đoàn khối y tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô; khẳng định, trong suốt chặng đường 71 năm qua, đội ngũ thầy thuốc Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chúc mừng, tri ân đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế Thủ đô. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN Những năm gần đây, nhiều bệnh viện của Hà Nội đã triển khai thành công các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới hiện đại; quyết liệt đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh của thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, góp phần giảm phiền hà, hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên y tế – những người đang ngày đêm gánh trên vai sứ mệnh cao cả bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các Chủ tịch Công đoàn bệnh viện, trung tâm chuyên khoa tiếp tục phát huy vai trò, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp chăm lo hiệu quả hơn cho đội ngũ y, bác sĩ. Lãnh đạo các bệnh viện quan tâm phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức các chương trình khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn; đặc biệt chú trọng tới các đối tượng đặc thù như công nhân tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của Hà Nội – lực lượng lao động trực tiếp sản xuất, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tại buổi gặp mặt, đại diện các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động Công đoàn tại cơ sở. Những câu chuyện về đổi mới quản lý bệnh viện, ứng dụng kỹ thuật cao, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn; về các mô hình chăm lo thiết thực cho đoàn viên y tế…, đã cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Y tế Thủ đô. * Trao Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025 cho 51 y, bác sỹ tiêu biểu

UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2025 cho 51 y, bác sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cán bộ y tế tiêu biểu đã không quản khó khăn, vất vả, miệt mài cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các nhân viên y tế nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên riêng có của thành phố, được triển khai từ năm 2012, nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Nhìn lại năm 2025 và giai đoạn 2021–2025, bà Trần Thanh Thủy nhấn mạnh, ngành y tế thành phố hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh mới nổi tiếp tục tác động sâu rộng; mô hình bệnh tật kép, tốc độ già hóa dân số nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng; yêu cầu hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ đặt ra nhiều thách thức về thể chế, nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện.



Đặc biệt, 2025 là năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và mô hình chính quyền hai cấp, hình thành thành phố Đà Nẵng mới với diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, địa bàn phức tạp hơn, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức hệ thống, phân bổ nguồn lực và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền. Trong bối cảnh đó, được sự hướng dẫn của Bộ Y tế, sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, hoạt động của ngành y tế thành phố từng bước ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành y tế thành phố đã tham mưu ban hành nhiều chương trình hành động, đề án, kế hoạch mang tính định hướng chiến lược; rà soát, đề xuất xây dựng chính sách y tế và an sinh xã hội đồng bộ trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.



Nhiệm kỳ 2021–2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch: tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; 93,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế; đạt 61,83 giường bệnh và 15 bác sỹ trên một vạn dân; trên 95% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 90%... Những kết quả này khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế thành phố, góp phần tích cực vào thành công chung của Đà Nẵng trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021–2025.



Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố đã trao 17 danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, 28 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.