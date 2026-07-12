Tôn vinh giá trị áo dài Việt qua chương trình nghệ thuật "Hoài niệm trăm năm 2"

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình nghệ thuật "Hoài niệm trăm năm 2". Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo Ban Tổ chức, sự kiện này nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt thanh lịch, dịu dàng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Nam Phương Hoàng hậu (1913 – 2026), vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Tại Chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tổ chức chương trình "Hoài niệm trăm năm 2" ngay trong không gian di sản Cung Nam Phương Hoàng hậu đã tạo nên sự kết nối hài hòa giữa ký ức lịch sử và hơi thở nghệ thuật đương đại. Thông qua các hoạt động triển lãm và trình diễn áo dài, Chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cung Nam Phương Hoàng hậu - Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Huy Thành - TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Cung Nam Phương Hoàng hậu không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị mà còn lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý gắn với cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và dấu ấn của một giai đoạn lịch sử. Đây là một trong những điểm đến văn hóa tiêu biểu của tỉnh, góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc đến công chúng.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức giới thiệu triển lãm 250 tác phẩm ảnh nghệ thuật về áo dài mang phong cách Nam Phương Hoàng hậu; trình diễn bộ sưu tập áo dài "Hương thơm phương Nam" của Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng; ra mắt clip và tờ gấp quảng bá Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu cùng giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong không gian di sản.

Tham dự Chương trình, chị Nguyễn Thị Kim Liên, du khách đến từ xã Di Linh (Lâm Đồng) cho biết rất ấn tượng với chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Cung Nam Phương Hoàng hậu. Theo chị, tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt cùng không gian di sản đã tạo nên phông nền đặc biệt, giúp các màn trình diễn áo dài trở nên cuốn hút và giàu cảm xúc hơn. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các điểm di sản cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm ảnh nghệ thuật về áo dài mang phong cách Nam Phương Hoàng hậu trong không gian di sản Cung Nam Phương Hoàng hậu - Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức các chương trình nghệ thuật gắn với di sản góp phần phát huy vai trò của thiết chế văn hóa trong bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, đồng thời hình thành thêm những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách và tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách, đạt 47,83% kế hoạch năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 33.310 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Việc đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật gắn với di sản và bản sắc địa phương đang góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm của du khách, qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Đà Lạt - Lâm Đồng./.