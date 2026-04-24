Tôn vinh đóng góp của trí thức Việt cho sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam – Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền sở tại và giới học thuật, gồm bà Pamela Currie - Giám đốc Văn phòng bang Tây Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia; Giáo sư Vanessa Chang - Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin; ông Randhir Amoganathan - Chủ tịch Hiệp hội Liên hợp quốc tại Australia (chi nhánh Tây Australia); cùng đại diện các hội đoàn người Việt như Hội phụ nữ Việt Nam tại Tây Australia (WAVNWA), Mạng lưới Tài năng Việt Nam–Australia (AVTN), Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Australia (VISAWA), Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam–Tây Australia (WAVBC), Phòng Thương mại Công nghiệp Quốc gia Việt Nam–Australia (NAVCCI), Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA).

Các đại biểu tham dự lễ trao tặng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia - nhấn mạnh PGS.TS Dương Thị Hồng Liên là một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Australia, không chỉ thành công trong nghiên cứu và giảng dạy mà còn có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Những nỗ lực của bà đã góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Bà Nguyễn Thanh Hà cũng khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth luôn coi việc kết nối, hỗ trợ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, kiều bào là một trong những ưu tiên quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và bang Tây Australia.

Về phần mình, bày tỏ sự đánh giá cao từ phía Australia, bà Pamela Currie - Giám đốc Văn phòng bang Tây Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia – nhận định, những sáng kiến và dự án do PGS.TS Hồng Liên dẫn dắt đã góp phần thiết thực vào việc tăng cường hợp tác phát triển giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và nâng cao năng lực. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quan hệ đối tác giữa hai nước.

Trong khi đó, ông Randhir Amoganathan - Chủ tịch Hiệp hội Liên hợp quốc tại Australia (chi nhánh Tây Australia) - cũng ghi nhận vai trò của PGS.TS Hồng Liên trong việc kết nối cộng đồng và thúc đẩy các giá trị chung; cho rằng bà là hình mẫu tiêu biểu về việc kết hợp giữa tri thức, trách nhiệm xã hội và tinh thần phục vụ cộng đồng. Những đóng góp của bà không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt, mà còn thúc đẩy các giá trị hợp tác, hòa nhập và phát triển bền vững mà Australia và Việt Nam cùng chia sẻ.

Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao tôn vinh những đóng góp nổi bật của PGS.TS Hồng Liên thông qua 10 dự án do Chính phủ Australia tài trợ từ năm 2022, được triển khai tại Đại học Curtin. Những dự án này tập trung hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như chuyển dịch năng lượng, phát triển thị trường carbon, chuyển đổi số và xây dựng chính sách. Đáng chú ý, chương trình nâng cao năng lực dành cho khoảng 200 lãnh đạo và cán bộ chiến lược của Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia

Không chỉ trong học thuật, PGS.TS Hồng Liên còn tích cực đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Australia. Với vai trò là Phó Chủ tịch VASEA và Phó Trưởng Ủy ban Bình đẳng giới của Hiệp hội Liên hợp quốc tại Australia (chi nhánh Tây Australia), bà đã góp phần kết nối mạng lưới chuyên gia, thúc đẩy trao đổi tri thức và hỗ trợ các hoạt động hướng về quê hương, tiêu biểu là việc tham gia các chiến dịch gây quỹ (của VASEA và Quỹ Tác động Xã hội Australia - ASIF Foundation) hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam với tổng số tiền gần 190.000 đô la Australia (135.500 USD) trong giai đoạn 2024–2025.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư Vanessa Chang - Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin - đánh giá cao vai trò của PGS.TS Hồng Liên trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật giữa Đại học Curtin và các đối tác Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà trong việc nâng cao vị thế của cộng đồng học giả Việt Nam tại Australia. Giáo sư Chang nhận định: “Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là một sự ghi nhận và đánh giá cao tuyệt vời đối với những đóng góp của PGS.TS Hồng Liên đối với Việt Nam, quan hệ Việt Nam–Australia và Đại học Curtin. Bà là một hình mẫu công dân có tầm ảnh hưởng lớn và là niềm tự hào của Australia”.

Trên cương vị Chủ tịch VASEA, Giáo sư Nghiêm Đức Long cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của bà Hồng Liên trong cộng đồng trí thức và khoa học người Việt ở nước ngoài. Theo ông, PGS.TS Hồng Liên thực sự đại diện cho những giá trị cốt lõi của VASEA - xuất sắc, hợp tác và tinh thần phục vụ.

Không giấu được xúc động khi đón nhận vinh dự to lớn này, PGS.TS Hồng Liên chia sẻ bằng khen này không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân bà, mà còn phản ánh sức mạnh của sự hợp tác giữa giới học thuật, chính phủ và cộng đồng hai nước; đồng thời bày tỏ sự tự hào khi được đóng góp vào việc kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam.

Có thể nói, lễ trao tặng không chỉ là dịp vinh danh một cá nhân tiêu biểu, mà còn là minh chứng sống động cho trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc đóng góp cho sự phát triển đất nước và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam–Australia, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và bang Tây Australia; đồng thời thể hiện rõ nét sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và cơ quan đại diện đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - vốn luôn được coi là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam./.