Tôn vinh các tác phẩm báo chí thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam

Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi lễ, giải A thể loại báo In được trao cho loạt bài "Nhà an toàn – Mở cửa để ‘đóng’ bạo lực" của nhóm tác giả: Bùi Thị Xuân Hoa, Lê Võ Nguyệt Thương, Lã Thị Thuỳ Dương, Đỗ Thuỳ Trang, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Tuấn Ngọc, Nguyễn Linh Chi, Trịnh Thị Hương Giang, Báo Pháp luật Việt Nam.

Thể loại báo Điện tử, giải A được trao cho loạt bài "Phụ nữ miền núi trên ‘cao tốc số’" của tác giả Trần Lệ Thủy, Báo Phụ nữ Việt Nam.

Nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Bùi Thị Hương Giang, Vũ Thị Đào, Ban Thời sự (VOV1) – Đài Tiếng nói Việt Nam được trao giải A, thể loại Phát thanh với loạt bài "Nỗi đau không nhìn thấy". Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

"Bình đẳng giới - nền tảng thúc đẩy tiến bộ xã hội" là tên tác phẩm đoạt giải A, thể loại Truyền hình của nhóm tác giả Vũ Ngọc Ninh, Lưu Công Luật, Nguyễn Đức Duy, Trần Quang Hân, Nguyễn Thị Thúy, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

Ngoài ra, 4 giải B, 8 giải C, 8 giải Khuyến khích thuộc 4 thể loại đã được trao cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ban tổ chức đồng thời khen thưởng 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự.

Thông tấn xã Việt Nam có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích thể loại báo In là: "Những người phụ nữ viết nên hành trình bình đẳng" của nhóm tác giả: Hồng Hạnh, Nguyễn Tươi, Báo Ảnh Việt Nam. Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, người làm truyền thông trong cả nước. Ban tổ chức đã tiếp nhận 138 tác phẩm của 109 tác giả, nhóm tác giả, thuộc bốn loại hình báo chí, gồm 70 tác phẩm báo Điện tử, 28 tác phẩm báo In, 28 tác phẩm Phát thanh và 12 tác phẩm Truyền hình. Qua vòng rà soát, sơ tuyển, 85 tác phẩm đáp ứng các điều kiện và được lựa chọn vào vòng chấm tiếp theo.

Các tác phẩm dự thi phản ánh tương đối toàn diện những vấn đề đang được xã hội quan tâm về bình đẳng giới. Trong đó, chủ đề phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là nhiều nhất với 95 tác phẩm; bên cạnh đó là các tác phẩm về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bình đẳng giới trong chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, ghi nhận những cá nhân, mô hình tiêu biểu trong thúc đẩy bình đẳng giới. Phần lớn tác phẩm được thể hiện dưới hình thức chính luận, điều tra, phản ánh chuyên đề, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, trách nhiệm và chiều sâu của đội ngũ những người làm báo đối với lĩnh vực bình đẳng giới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trên cơ sở đánh giá khách quan, công tâm về nội dung, hình thức thể hiện, tính phát hiện, sức lan tỏa và tác động xã hội của các tác phẩm, Ban giám khảo đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở bốn loại hình báo chí. Các tác phẩm đoạt giải đã tiếp cận vấn đề bình đẳng giới từ nhiều góc độ phong phú, gần gũi với đời sống. Nhiều tác phẩm tập trung phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực; những rào cản giới trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng; sự thay đổi vị thế của phụ nữ thông qua phát triển sinh kế, ứng dụng công nghệ và tham gia vào quá trình ra quyết định. Bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại, bất cập, các tác phẩm còn giới thiệu nhiều mô hình, giải pháp, câu chuyện tích cực, góp phần truyền cảm hứng, thúc đẩy thay đổi nhận thức, hành động vì bình đẳng giới.