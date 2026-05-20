Tôn vinh các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng sơ khảo (cấp cụm) và chung khảo (cấp tỉnh). Vòng sơ khảo kết thúc vào ngày 6/5/2026. Vượt qua hơn 100 thí sinh ở vòng loại, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung khảo cấp tỉnh.

Tại vòng chung khảo, các thí sinh trải qua 3 phần thi bắt buộc gồm: biên soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình (tối đa 20 phút, có ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu trực quan) và trả lời câu hỏi trực tiếp từ Ban giám khảo. Nội dung các chuyên đề bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, khâu đột phá của địa phương như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa và quốc phòng - an ninh. Các tập thể có thành tích trong cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các phần thi đều đạt chất lượng chuyên môn cao. Thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy logic, làm chủ công nghệ số và có kỹ năng tương tác, truyền cảm hứng tốt.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban tổ chức đã trao 15 giải chính thức gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Trong đó giải Nhất thuộc về Trung tá Phan Xuân Thưởng, Phó Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 Quảng Yên, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, Ban tổ chức đã trao các giải chuyên đề cho thí sinh có phần thi xuất sắc ở từng nội dung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, các tập thể có đóng góp lớn cho hội thi.

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển trong nhân dân. Để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thực chất; xây dựng đội ngũ báo cáo viên tinh nhuệ, làm chủ công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc. Đồng thời, các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" bằng những việc làm cụ thể, gắn với đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo và đoạt giải. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Chia sẻ ngay sau khi đoạt giải cao nhất tại hội thi, Trung tá Phan Xuân Thưởng xúc động cho biết, cuộc thi là cơ hội lớn để đội ngũ báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tại cơ sở. Thời gian tới, anh tiếp tục nỗ lực đưa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đi vào chiều sâu, biến các chủ trương thành động lực thực tiễn, củng cố niềm tin và tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Sau cuộc thi này, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu nhất để bồi dưỡng, tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Dịp này, tỉnh Quảng Ninh đã tôn vinh 39 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào "Học và làm theo Bác". /.