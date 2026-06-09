Tôn vinh 50 tấm gương hiến máu tiêu biểu năm 2026

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình có bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Chương trình Hành trình đỏ tại Thái Nguyên đặt mục tiêu tuyên truyền, tư vấn cho trên 150.000 lượt người về phong trào hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, các quyền lợi cho người hiến máu tình nguyện; tiếp nhận từ 1.600- 1.800 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu Thái Nguyên ngàn trái tim hồng. Ban tổ chức phấn đấu vận động ít nhất 200 tình nguyện viên mới đăng ký tham gia vào Câu lạc bộ Hiến máu cấp cứu tỉnh Thái Nguyên, sẵn sàng hiến cấp trong tình huống khẩn cấp.



Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên, 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã tiếp nhận 150.000 đơn vị máu, riêng năm 2025 tiếp nhận trên 40.000 đơn vị máu. Đặc biệt, qua 12 năm đồng hành cùng Chương trình Hành trình đỏ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hàng chục nghìn lượt người tham gia hiến máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.



Trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, tăng tỷ lệ hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè, hướng tới hoạt động hiến máu tình nguyện thực chất, hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh.



Nhiều người dân tham gia hiến máu tại Chương trình. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN



Dịp này, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương đã tặng Cờ lưu niệm và biểu trưng “Hành trình đỏ” năm 2026 cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh; tặng quà cho 20 bệnh nhân tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 3 hộ gia đình và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện; tặng Giấy khen của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho 10 tập thể, 25 cá nhân; tôn vinh 50 tấm gương hiến máu tiêu biểu năm 2026./.