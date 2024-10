Tôm hùm Việt Nam trở lại vị thế hàng đầu tại thị trường Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc ngày 22/10 đưa tin, trong 9 tháng đầu năm nay, lượng tôm hùm Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng gấp 33 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của sự biến động này đến từ việc giá tôm hùm thấp và các mối liên kết thương mại chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, tổng lượng tôm hùm nhập khẩu từ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 205,87 triệu USD, tăng 3.285% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, lượng tôm hùm nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 133,9% so với tháng 8 và tăng 2.336% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lượng tôm hùm nhập khẩu của Trung Quốc từ tất cả các thị trường tăng 40,86% theo năm, đạt 558,24 triệu USD trong cùng kỳ, trong khi giá nhập khẩu giảm 23%.

Các nhà phân tích cho biết sự gia tăng đột biến này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Trung Quốc vẫn có nhu cầu với các loại thực phẩm cao cấp, mặc dù có sự do dự trong chi tiêu nói chung, đồng thời cho biết thêm chi phí nhập khẩu của Việt Nam tương đối thấp do chênh lệch về lao động và vận chuyển. Nhất là chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc thấp so với các nước xuất khẩu tôm hùm xa hơn như Australia và Canada. Ngoài ra, ông Jack Nguyen - Tổng giám đốc điều hành của công ty dịch vụ chuyên nghiệp InCorp cho biết, các loài giáp xác có thể được vận chuyển tươi trong vòng một ngày, khiến chúng trở thành lựa chọn được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tôm hùm của Việt Nam đã trở lại thị trường Trung Quốc vào năm ngoái sau một thời gian bị gián đoạn. Bà Phùng Thị Kim Thu, chuyên gia thị trường tôm tại Hiệp hội cho biết, Trung Quốc cơ bản đã nới lỏng các quy định nhập khẩu hải sản sau khi đại dịch COVID-19 lắng xuống. Các thỏa thuận hai chiều tiếp theo cùng với các quy tắc tự do hóa thương mại của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã tạo điều kiện cho việc mở rộng xuất khẩu tôm hùm.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc cũng chuẩn bị khởi động lại việc nhập khẩu tôm hùm của Australia. Tại diễn đàn khu vực ASEAN gần đây diễn ra tại Lào, phía Bắc Kinh và Canberra đã nhất trí dỡ bỏ lệnh tạm hoãn gần 4 năm đối với các lô hàng tôm hùm vào cuối năm nay. Vào năm 2019, hơn một nửa lượng tôm hùm nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Australia./.