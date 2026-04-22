Tối ưu hóa nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Trao Giấy khen tri ân các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp tích cực và thực hiện hiệu quả nhất cho các chương trình, dự án nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tăng nhằm tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đối ngoại nhân dân giữa các đối tác Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố. Đây cũng là dịp để tổng kết hoạt động và hướng tới tăng cường hiệu quả nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.



Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố cho rằng, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài là nguồn lực quý báu cho phát triển, nguồn lực quan trọng giúp bù đắp những thiếu hụt về nhân lực, vật lực và khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác tại Việt Nam còn thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam cũng như địa phương Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè thế giới.



Bà Hà Thanh đề nghị, thời gian tới, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật để nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam sẽ phát huy tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.



Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2025, UBND Thành phố đã phê duyệt 32 hồ sơ xin tiếp nhận và thực hiện khoản viện trợ dự án/phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, với tổng vốn cam kết khoảng 401 tỷ đồng. Trong đó, 20 khoản viện trợ dưới hình thức dự án với tổng vốn khoảng 387 tỷ đồng và 12 khoản viện trợ dưới hình thức phi dự án với tổng vốn khoảng 13 tỷ đồng. Các dự đã tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu và bám sát nhu cầu thực tế của người dân như y tế, giáo dục, giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác Việt Nam đã và đang thực hiện tốt việc kê khai xác nhận viện trợ theo đúng quy định. Các nguồn viện trợ được đơn vị tiếp nhận, sử dụng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định về quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đúng mục đích đã cam kết với nhà tài trợ, đúng nội dung dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt. Các dự án hợp tác đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của Thành phố.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị một số địa phương đã trao đổi thông tin, cung cấp nhu cầu vận động viện trợ đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để cùng kết nối triển khai dự án/phi dự án trong thời gian tới.



Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen tặng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp tích cực và thực hiện hiệu quả nhất cho các chương trình, dự án nhân đạo tại thành phố thời gian vừa qua./.